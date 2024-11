Il bilancio pubblicato settimane fa dal club nerazzurro ufficializza alcuni rinnovi fino al 2026 ma tra questi non compare il nome dell’ex Lazio. In un mondo del calcio sempre più dinamico e in perenne evoluzione, i club si trovano continuamente alla ricerca di strategie per rimanere competitivi, sia sul campo che a livello economico. L’Inter si trova attualmente in una fase di riflessione riguardo al futuro della sua rosa, in particolare per quanto riguarda la difesa. La situazione contrattuale di Stefan De Vrij emerge come uno degli aspetti cruciali in questa fase di pianificazione. Possibile addio a fine stagione Il difensore olandese che in passato ha vestito la maglia della Lazio prima di approdare all’Inter, è una delle figure su cui si concentra l’attenzione in casa nerazzurra. Il giocatore, al momento, si trova a un bivio importante della sua carriera, con il contratto in scadenza e la possibilità di un […]

Leggi l’articolo completo Inter: per De Vrij sarà addio? L’olandese è tentato da…, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG