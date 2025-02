L’Inter ha trovato veramente il nuovo Mkhitaryan? Il dibattito è aperto

Il centrocampo dell’Inter è sotto osservazione e una domanda si fa urgente: chi potrà nel tempo colmare il vuoto che lascerà l’armeno?

San Siro stasera sarà il palcoscenico di una grande prova per Piotr Zielinski. Dopo mesi di adattamento a vari ruoli sotto la guida di Simone Inzaghi, il polacco sta finalmente mostrando segnali di crescita. Non solo come mezzala, il suo ruolo, ma anche nel cuore del centrocampo, dove ha avuto il compito di dare il suo contributo nonostante l’emergenza e le rotazioni. L’allenatore nerazzurro ha puntato molto su di lui in questo periodo, facendolo muovere tra diverse posizioni e sfruttando la sua versatilità. Questo processo di adattamento, sebbene positivo, non è ancora sufficiente per colmare tutte le lacune di una squadra che continua a sentire la mancanza di un equilibrio solido a centrocampo; tra l’altro anche lui non è che ha mostrato di digerire più di tanto alcune scelte di Inzaghi.

La necessità di rinforzare il centrocampo

Mkhitaryan, un giocatore che ha dato tanto, purtroppo non è eterno. A soffrire, però, non è solo l’armeno, ma anche Hakan Calhanoglu. L’ex milanista, pur essendo fondamentale per la squadra, ha mostrato più di qualche difficoltà nell’ultimo periodo, rendendo evidente la necessità di un ricambio. Non basta più l’esperienza dei titolari per garantire continuità nelle prestazioni. Questo vuoto nel centrocampo dell’Inter ha messo in luce una carenza di risorse fresche, soprattutto per le partite più impegnative.

Zielinski, il futuro centrocampista che Inzaghi cerca

Inzaghi, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, guarda a Zielinski come la chiave per risolvere il problema del centrocampo. Con l’esperienza accumulata, il polacco è pronto a fare l’accelerata definitiva e ad assumere un ruolo da protagonista nella costruzione del gioco. La sfida che lo attende sarà quella di diventare una certezza, di imporsi come il rinforzo di cui l’Inter ha bisogno per non incorrere in un altro calo nelle prossime settimane. La squadra, per continuare a vincere e ripetersi, ha bisogno di trovare nuovi equilibri e di costruire una squadra più profonda. Zielinski potrebbe essere proprio quel pezzo che completa il puzzle e permette all’Inter di mantenere la corsa verso i suoi obiettivi.

