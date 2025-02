Inter-Genoa, Adani svela un dettaglio inquietante: cosa manca davvero ai nerazzurri

I nerazzurri hanno vinto in casa contro il Grifone senza però convincere la critica: è emerso un ormai annoso problema.

Inter-Genoa è stata una sfida caratterizzata da tante difficoltà per i nerazzurri. Daniele Adani ha commentato a Viva el Futbol la prestazione dell’Inter, definendola “particolare” e “un po’ sporca”. Nonostante l’Inter sia stata superiore, come sottolineato dall’ex difensore, la partita ha avuto pochi spunti brillanti. Il Genoa, ben organizzato, è riuscito a mettere in difficoltà i nerazzurri costringendo ad una grande parata Josep Martinez. Adani ha voluto rimarcare come l’Inter non sia riuscita a sbloccare il gioco con la fluidità che ci si aspetta.

La mancanza di incisività offensiva

Nel corso dell’incontro, Adani ha notato la carenza di soluzioni offensive. Manca un giocatore in grado di puntare l’uomo e di creare superiorità numerica, come ad esempio Luis Diaz. In assenza di un elemento capace di prendere il pallone e sfidare l’avversario, l’Inter ha faticato a costruire azioni pericolose. La mancanza di un dribblatore o di un cross preciso ha ridotto le opzioni offensive, costringendo l’Inter a fare affidamento su altri metodi per cercare di segnare. Adani ha anche ricordato l’importanza di giocatori come Perisic, che con la sua capacità di giocare nello stretto era spesso determinante. Quando il gioco non si sblocca, sono altri elementi, come il calcio piazzato, a diventare fondamentali.

Napoli-Inter: una partita che segnerà il futuro?

Passando poi alla prossima partita di campionato, Adani ritiene che la sfida tra Napoli e Inter possa avere un impatto cruciale sul futuro della stagione. Se l’Inter dovesse vincere, la partita potrebbe rivelarsi decisiva, un punto di svolta per il cammino verso il titolo. In caso di sconfitta, invece, l’importanza della partita si ridurrebbe notevolmente. La tensione cresce, con l’Inter chiamata a dimostrare di poter superare le difficoltà viste contro il Genoa, trovando la giusta incisività e fluidità nel gioco.

