Inter, Inzaghi prepara novità assolute contro la Lazio: il tecnico pronto a snaturarsi

I nerazzurri stasera affronteranno i biancocelesti a San Siro per i quarti di finale di Coppa Italia: fanno rumore alcune scelte di Inzaghi.

L’Inter si prepara a sfidare la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia anche se c’è il dubbio che gran parte dei pensieri sia rivolto al big match di sabato contro il Napoli che vale tantissimo in ottica scudetto. L’obiettivo resta la qualificazione, ma a catturare l’attenzione è la composizione della panchina nerazzurra, mai così giovane sotto la gestione di Simone Inzaghi. La scelta dell’allenatore ha sorpreso molti tifosi, perché il tecnico ha deciso di convocare ben cinque ragazzi provenienti dalla Primavera, segnale di fiducia verso il settore giovanile. La rosa accorciata da infortuni e impegni ravvicinati ha aperto le porte ai baby talenti, regalando loro un’esperienza preziosa accanto ai campioni d’Italia.

Cinque giovani talenti pronti a stupire

Tra i nomi spicca quello di Luka Topalovic, talento sloveno classe 2006 arrivato dal Domzale la scorsa l’estate. Un profilo che ha già brillato nel campionato Primavera, ma che non ha ancora avuto l’opportunità di esordire in prima squadra. Con lui, Christos Alexiou, Thomas Berenbruch, Matteo Cocchi e Giacomo De Pieri. Berenbruch ha già respirato l’aria della Prima Squadra, seguendo la squadra nella recente Supercoppa a Riad, mentre De Pieri ha persino assaggiato il campo in Champions League, sfiorando il gol contro il Monaco.

La scelta di Inzaghi e l’età media record

L’aggregazione di questi cinque talenti potrebbe portare l’età media della panchina nerazzurra ai livelli più bassi degli ultimi anni. La Gazzetta dello Sport sottolinea come la decisione di Inzaghi non sia casuale: il tecnico vuole testare il potenziale dei giovani, valutando se qualcuno potrà ritagliarsi uno spazio anche in campionato. Se uno di loro dovesse entrare in campo contro la Lazio, l’Inter scriverebbe una piccola pagina di storia, dimostrando come la linea verde possa rappresentare un’arma in più per il futuro.

