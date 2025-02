Clamoroso Inter: l’ex calciatore svela il nome del prossimo allenatore?

Cassano lancia una suggestione clamorosa sul futuro dell’Inter. Un allenatore che sta facendo benissimo in Serie A potrebbe essere il prossimo tecnico nerazzurro.

L’ex fantasista Antonio Cassano ha commentato a Viva el Futbol la vittoria dell’Inter contro il Genoa, soffermandosi sulla prestazione della squadra e su alcuni aspetti da migliorare. L’ex attaccante ha sottolineato come l’Inter, senza essere vicina al 100% della condizione fisica generale, abbia faticato nel creare gioco. L’ex attaccante ha evidenziato la mancanza di una giocata imprevedibile, come quella che un tempo aveva Sanchez. Nonostante il risultato positivo, Cassano ha messo in luce come la squadra abbia avuto difficoltà, con Barella che, nonostante il suo giudizio sia storicamente negativo su di lui, è stato il migliore in campo contro il Genoa.

Le difficoltà tattiche e il ruolo di Barella nella vittoria

Cassano ha messo in evidenza come l’Inter sia apparsa lenta e poco incisiva contro il Genoa, un avversario che, pur non brillando, ha costretto la squadra a lottare fino all’ultimo. La deviazione di Masini che ha portato al gol si è rivelata fondamentale per permettere ai nerazzurri di ottenere tre punti cruciali. L’ex attaccante ha parlato del fatto che la vittoria, pur meritata, è arrivata grazie a un episodio fortuito, più che per la superiorità del gioco espresso dalla squadra.

Un possibile rinforzo in arrivo? Cassano lancia l’indiscrezione su Fabregas

Cassano, infine, lancia una suggestione interessante. L’ex attaccante ha parlato molto positivamente di Cesc Fabregas, attuale allenatore del Como, che ha recentemente battuto il Napoli in Serie A. Lo spagnolo sta dimostrando di avere grandi capacità anche come tecnico. Cassano ha sottolineato come il lavoro che sta facendo a Como, in un contesto non facile, stia ottenendo ottimi risultati, e ha lanciato l’idea che potrebbe essere un allenatore interessante per l’Inter in futuro, se la società decidesse di puntare su una nuova guida per la squadra. “Vi dico che mi piacerebbe molto Fabregas all’Inter. Segnatevelo. Occhio, lo dico”; le sue parole.

