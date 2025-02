Il futuro dell’Inter: quale big rischia davvero di partire?

Le decisioni cruciali dopo l’assemblea dei soci: una stella dell’Inter potrebbe lasciare, vediamo cosa potrebbe succedere la prossima estate.

L’Inter sta attraversando un periodo di cambiamenti forse anche radicali: a seguito dell’assemblea dei soci che ha avuto luogo ieri si possono già ipotizzare le prossime mosse sul mercato. Le dichiarazioni di Beppe Marotta, emerse dalla conferenza stampa al Meazza, hanno messo in luce le linee guida per il prossimo ciclo del club; La Repubblica prova a far luce su quanto accadrà. La società nerazzurra si prepara ad affrontare una serie di cambiamenti, con l’obiettivo di rafforzarsi senza compromettere la stabilità economica. Le priorità, secondo quanto emerso, riguardano il bilanciamento del budget e la gestione delle risorse a disposizione.

Partenze e rinnovi: quali decisioni prenderà l’Inter?

Tra i temi più discussi c’è la questione delle partenze. Frattesi appare come il principale candidato a lasciare il club, ma il suo futuro dipenderà dalle offerte che arriveranno. I contratti di Arnautovic e Correa sono in scadenza e sicuramente non verranno rinnovati. Inoltre, la dirigenza si prepara a salutare uno tra Acerbi e De Vrij, con il reparto difensivo che vedrà inevitabilmente dei cambiamenti. La società ha già messo gli occhi su giovani profili di qualità: l’identikit è quello di Thuram per caratteristiche ma non per formula di acquisto. Il figlio d’arte è arrivato a costo zero con un ingaggio molto alto mentre Oaktree prevede di investire per il costo del cartellino a patto che sia questo che l’ingaggio dell’obiettivo non siano elevati.

La strategia per il rinforzo della rosa: la svolta sulle giovani promesse

Inoltre, l’istituzione di una squadra Under 23 permetterà al club di creare l’opportunità di svilupparsi in un ambiente professionale e competitivo ai giovani come Palacios. Questo cambiamento, che implica anche un maggiore focus sulla crescita dei giocatori provenienti dal proprio settore giovanile, diventerà un punto centrale nella gestione del mercato, con la società pronta a puntare su giovani pronti a entrare nei meccanismi della prima squadra.

