Marotta rompe il silenzio: rivelazioni scottanti sul mercato dell’Inter e le mosse in arrivo

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha commentato il momento in cui si trova l’Inter e illustrato come la società si comporterà sul mercato.

Oggi pomeriggio si è tenuta l’Assemblea dei soci dell’Inter ed al termine di questa Beppe Marotta ha risposto alle domande dei giornalisti in una conferenza stampa. “I lavori sono stati svolti in un clima di affetto e tranquillità. La cosa principale era modificare un punto dello statuto, per permettere le assemblee online. La cosa è essenziale è l’ingresso di tre persone come Max Catanese e due nuove figure importanti come Claudia D’Arpizio e Diego Gigliani, che entrano su indicazione della proprietà per aiutare a raggiungere gli sviluppi che abbiamo in mente. Questi ingressi ci aiutano a migliorare il nostro livello di competenza“.

L’Inter torna in testa alla classifica: il punto sul campionato

“Siamo in un momento molto interlocutorio, mancano 12 giornate. Voglio sottolineare le performance della nostra squadra, che ci vedono nello scenario europeo e mondiale essere al vertice in Italia, questo è un motivo di orgoglio. E’ un premio alla serietà della proprietà che ha voluto dare il proprio apporto: essere primi in Serie A e l’unica italiana in Champions, oltre ad essere tra le prime otto della Coppa Italia, è motivo di grande orgoglio e consente all’Inter di continuare a perseguire i suoi obiettivi. Come finirà non lo so, questo è uno dei campionati più equilibrati degli ultimi anni con tre candidate. I giochi sono aperti, assisteremo un finale entusiasmante dove vogliamo essere attori protagonisti”.

Tra passato e futuro… con una punzecchiatura

“Non possiamo parlare di rivoluzione. Siamo orgogliosi del lavoro fatto con Ausilio e Baccin, con cui vogliamo creare una filosofia basata su uno zoccolo duro di italiani completata da quei giocatori che possono dare qualcosa in più come qualità ed esperienza. Siamo proiettati nel futuro, ma contrariamente alle critiche ricevute mantenere l’organico a inizio stagione, specie se ha vinto, è motivo di orgoglio e tranquillità e noi siamo tranquilli. Il modello di riferimento sarà leggermente modificato perché vogliamo fare investimenti su profili giovani che possano essere asset patrimoniali e dare un valore in più in qualità”.

Cosa aspettarsi dalle prossime sessioni di mercato

“Tutte le società italiane non possono non ricorrere al player trading, ovvero sfruttare le vendite per ottenere plusvalenze e raggiungere il concetto di sostenibilità economica. Non siamo qui a dire che non vendiamo di sicuro o che investiamo di sicuro, ma certe operazioni possono essere fatte in ottica rosa futura e facendo quadrare i conti. Cambia l’approccio al mercato, visto che negli ultimi anni abbiamo fatto pochi investimenti e vogliamo tornare a fare più investimenti. Ma non cambiando 12 giocatori, bensì mettendo i giusti innesti e ringiovanire la rosa. Con elementi che rappresentano un modello di riferimento; vogliamo fare una posta di bilancio che valga come patrimonio tecnico. Lo facciamo perché Oaktree ci darà la possibilità; ma non faremo tanti investimenti, faremo tutto in armonia con la rosa che abbiamo“.

