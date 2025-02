Inter, lo staff aveva previsto le difficoltà col Genoa: cosa cambierà a Napoli?

I nerazzurri, nonostante la vetta della classifica appena conquistata, non sono nel loro momento migliore.

La settimana scorsa l’Inter ha avuto l’opportunità di concentrarsi esclusivamente sul recupero fisico, senza partite da affrontare, stesso discorso vale anche per la settimana precedente. Un periodo che ha permesso ai preparatori di Simone Inzaghi di lavorare sui muscoli e sull’energia, con l’obiettivo di restituire brillantezza alla squadra in vista delle sfide cruciali che arriveranno. La prestazione della squadra contro il Genoa non ha convinto e ha mostrato gambe pesanti nei giocatori ma, come riporta la Gazzetta dello Sport, lo staff tecnico non si è sorpreso. La mancanza di gare infrasettimanali ha rappresentato una finestra importante per cercare di innalzare la condizione atletica in vista dei prossimi impegni decisivi. L’Inter sta provando a compiere quella che può essere definita un’impresa e per farlo ha bisogno di altro rispetto a quanto si sta vedendo.

La sfida contro il Napoli, crocevia per la condizione fisica

In questi giorni, Inzaghi e il suo staff hanno intensificato il lavoro sui dettagli atletici per migliorare la tenuta dei giocatori a partire dalle prossime partite. L’obiettivo principale è quello di evitare che le gambe si “impallino” nuovamente, come successo nella partita contro il Genoa. I nerazzurri sanno che la gara contro il Napoli sarà un banco di prova importante, non solo per la classifica, ma anche per capire se i miglioramenti fisici siano stati efficaci. Il periodo di lavoro fisico intenso sicuramente non ha giovato della presenza in calendario del match di stasera di Coppa Italia; da qui la rabbia di Inzaghi di qualche settimana fa.

Il ritorno alla brillantezza fisica: l’obiettivo decisivo

Il vero test arriverà sabato contro il Napoli, quando l’Inter dovrà dimostrare se il lavoro svolto in questi giorni avrà portato i frutti sperati. Tutti gli sforzi degli ultimi giorni sono mirati a far sì che la squadra possa ritrovare la vivacità e la freschezza atletica necessarie per affrontare una serie di sfide decisive. Il ritorno della brillantezza nelle gambe sarà cruciale, e la speranza è che, con il Napoli, le gambe possano finalmente tornare a girare al meglio, garantendo così le prestazioni che i tifosi e lo staff si aspettano.

