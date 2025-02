L’Inter sta davvero cambiando? Le parole di Marotta vanno in una direzione ben precisa sul mercato

Cosa c’è dietro le recenti dichiarazioni di Marotta sull’Inter? Cambiamenti economici, nuovi investimenti e una strategia di mercato che potrebbe sconvolgere tutto.

Da quando Oaktree è diventata proprietaria dell’Inter, il club ha intrapreso un percorso di trasformazione, con l’obiettivo di stabilizzare la sua situazione economica: Tuttosport fa luce su quanto potrebbe accadere sin dai prossimi mesi. Dopo nove mesi di gestione, il club ha registrato un miglioramento delle proprie finanze. Sebbene permangano i debiti, il bilancio del club si sta avvicinando al pareggio per l’esercizio 2024-2025. Questo segna un passo importante verso una gestione più sostenibile, che permetterà all’Inter di guardare al futuro con maggiore sicurezza. Le dichiarazioni del presidente del club di ieri aprono scenari interessantissimi.

Investimenti e futuro competitivo in Italia e in Europa

Il cambio di proprietà ha portato con sé un approccio diverso alla costruzione della squadra. Non si tratta più solo di puntare su una rosa da “instant-team”, ma di gettare le basi per un progetto che possa garantire competitività a lungo termine. Le intenzioni sono chiare: l’Inter deve diventare una squadra solida, capace di lottare non solo in Italia, ma anche in Europa. Marotta ha parlato di un cambiamento nel modello, ma senza rinunciare all’obiettivo finale: vincere.

Investimenti strategici senza cedere big

In questo contesto, la dirigenza è pronta a fare investimenti mirati per rinforzare il gruppo con giovani talenti come Nico Paz, Santiago Castro e Samuele Ricci. Uno degli aspetti più interessanti di questa nuova strategia è che gli investimenti in nuovi talenti non sono necessariamente legati alla cessione di un giocatore di punta. L’Inter, pur migliorando la sua solidità economica, non intende ridurre la propria competitività vendendo i pezzi più pregiati della rosa. Al contrario, l’arrivo di nuovi giocatori rappresenta un segno di fiducia nel futuro, con l’obiettivo di rinforzare l’organico senza dover sacrificare nessun big.

Leggi l’articolo completo L’Inter sta davvero cambiando? Le parole di Marotta vanno in una direzione ben precisa sul mercato, su Notizie Inter.