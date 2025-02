Inter-Lazio: dove vederla in TV e in streaming

Una sfida da dentro o fuori: l’Inter cerca la semifinale, la Lazio vuole l’impresa. Tra ex in cerca di riscatto e assenze pesanti, tutto può succedere.

L’Inter affronta la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia, con il calcio d’inizio fissato per stasera, martedì 25 febbraio, alle ore 21:00. I nerazzurri arrivano alla gara dopo la vittoria sofferta contro il Genoa, decisa da Lautaro Martinez, che ha permesso il ritorno in vetta alla classifica di Serie A. I nerazzurri però non hanno convinto e lo testimoniano anche alcuni retroscena raccolti da chi era sul prato di San Siro. La Lazio, invece, dopo il pareggio senza reti a Venezia, ha perso il quarto posto, superata dalla Juventus.

Le scelte dei tecnici e i ballottaggi dell’ultimo minuto

Baroni deve rinunciare a Castellanos, Hysaj, Patric e Dele-Bashiru, ma recupera Vecino per la panchina. L’uruguaiano ritrova i suoi ex compagni, così come Acerbi e de Vrij vivono la sfida con un sapore particolare. Gli unici ballottaggi riguardano Lazzari o Marusic in difesa, mentre in attacco resta il dubbio tra Tchaouna e Pedro. Inzaghi, ex tecnico biancoceleste, punta sulla spinta del pubblico di San Siro e sull’entusiasmo ritrovato dopo l’ultimo successo in campionato. La gara si preannuncia combattuta, con le due squadre pronte a giocarsi tutto per conquistare l’accesso alle semifinali dove c’è già il Milan ad aspettare la vincente della sfida di stasera.

Dove seguire la partita in TV e streaming

La sfida tra Inter e Lazio verrà trasmessa in diretta televisiva su Canale 5, numero 5 del digitale terrestre e 105 sul decoder Sky. Per chi preferisce seguire l’incontro online, Mediaset Infinity e il sito Sportmediaset offrono la possibilità di vedere la partita in streaming su dispositivi mobili, come smartphone, tablet, iPhone, iPad, oltre che su pc e notebook. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, con due squadre pronte a regalare spettacolo e colpi di scena fino all’ultimo minuto.

Leggi l’articolo completo Inter-Lazio: dove vederla in TV e in streaming, su Notizie Inter.