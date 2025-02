Inter, Inzaghi rischiatutto contro Lazio e Napoli: cosa nascondono le sue decisioni?

Inzaghi si gioca moltissimo in questa settimana tra Coppa Italia e Serie A: in ogni caso le sue scelte faranno discutere.

L’Inter si prepara ad affrontare la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia, con il calcio d’inizio fissato per martedì 25 febbraio alle ore 21:00; ecco dove seguire la gara in TV e streaming. Simone Inzaghi, che ha già conquistato il trofeo due volte alla guida dei nerazzurri, sa che superare il turno aprirebbe la strada a un potenziale doppio derby contro il Milan in semifinale. Un’occasione per cercare riscatto dopo le difficoltà incontrate nelle sfide stagionali contro i rossoneri: il bilancio è di un solo pareggio a fronte di tre incontri. Nonostante l’importanza della gara, l’attenzione sembra già proiettata verso la sfida di campionato contro il Napoli, uno scontro cruciale per mantenere il primato in classifica e respingere l’assalto delle inseguitrici.

Ampio turnover in vista di Napoli

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Inzaghi opta per una gestione attenta delle risorse, con un turnover spinto al limite, che sarebbe stato ancora più marcato senza l’infortunio imprevisto di Zalewski. La priorità sembra essere quella di arrivare con forze fresche alla trasferta contro il Napoli. Anche un pareggio in Campania potrebbe non essere dannoso, ma aprirebbe la porta a un avvicinamento dell’Atalanta, motivo per cui Inzaghi vuole preparare la squadra per giocare con coraggio. Stasera quindi Lautaro Martinez riposa, mentre Calhanoglu va verso una quasi inedita seconda panchina consecutiva per recuperare pienamente la condizione.

Le scelte tra riposo e necessità

In base alle prove della vigilia, i titolari costretti agli straordinari anche contro la Lazio dovrebbero essere Dimarco, Pavard e Mkhitaryan, mentre il resto della squadra verrà gestito con attenzione. Marcus Thuram, che ha finalmente superato il problema alla caviglia, resta a riposo per evitare ricadute, con l’obiettivo di tornare in campo nella sfida contro il Napoli. L’Inter affronta così la Lazio con una formazione rimaneggiata, ma con la consapevolezza che la gestione delle energie potrebbe fare la differenza nelle prossime settimane decisive.

