Inter: sulle fasce è emergenza nel momento più importante

Arrivano novità per quel che riguarda gli ultimi acciaccati in casa Inter: Inzaghi avrà la coperta corta sugli esterni.

L’Inter si affaccia ad una settimana che può rivelarsi decisiva nella lotta scudetto: il giorno di oggi però non ha portato buone notizie. Si è infatti infortunato Nicola Zalewski: il laterale polacco ha accusato un risentimento muscolare al soleo della gamba destra e, secondo Sky Sport, dovrà fermarsi per circa due settimane. La speranza è che possa tornare in tempo per le sfide cruciali di metà marzo, tra cui quella contro il Feyenoord per gli ottavi di Champions League. Il club nerazzurro monitorerà la situazione con attenzione, cercando di non forzare il recupero. Tutto ciò non ha impedito ad Inzaghi di programmare grossi cambiamenti nelle prossime due gare.

Carlos Augusto fuori dalla sfida di Napoli

Per quanto riguarda Carlos Augusto, la situazione non è migliore. Anche lui, infatti, è in dubbio per la trasferta di Napoli, il cui appuntamento si preannuncia decisivo per la corsa al titolo di campione d’Italia. Domani ci sarà la sfida alla Lazio di Coppa Italia e poi sabato il big match coi campani: l’Inter corre il serio rischio di affrontarli con soli 3 esterni di ruolo, Dimarco, Dumfries e Darmian.

Recupero di Thuram per il big match

Non tutte le notizie sono negative, però. In vista della trasferta al Maradona, Simone Inzaghi può sorridere per il ritorno di Marcus Thuram. L’attaccante francese, infatti, sarà disponibile per la sfida contro il Napoli. La sua presenza sarà decisiva per la partita, vista la sua capacità di creare pericoli e di dare freschezza al reparto avanzato. Le assenze di Zalewski e Carlos Augusto potrebbero pesare, ma il recupero di Thuram rappresenta un’ottima notizia per i nerazzurri in vista di un match che potrebbe rivelarsi fondamentale nella lotta scudetto.

