Chi sarà il nuovo attaccante dell’Inter? Un colpo inaspettato dalla Serie B potrebbe cambiare tutto

L’Inter non ha mai smesso di puntare in alto, con l’obiettivo di confermare il titolo di campione d’Italia e conquistare la tanto desiderata Champions League. Un’impresa difficile, ma non impossibile. La dirigenza però non perde di vista il futuro e dopo due sessioni di calciomercato che hanno mantenuto inalterata l’ossatura della squadra, la necessità di rinforzi sembra essere ormai un’urgenza: Marotta ieri pubblicamente non si è sottratto annunciando diversi cambiamenti.

Rifondare l’attacco, ma con prudenza

Più di qualcosa cambierà nel reparto offensivo: Lautaro Martinez resta il perno centrale e la dirigenza è pronta a blindare anche Marcus Thuram, nonostante le incertezze dovute alla clausola rescissoria nel contratto dell’attaccante. Alle loro spalle, però, c’è la necessita di una ristrutturazione urgente. Joaquin Correa e Marko Arnautovic stanno per salutare, mentre Mehdi Taremi si trova in una posizione di incertezza. La priorità del club è abbassare l’età media e ridurre il monte ingaggi, quindi un’eventuale offerta vantaggiosa per il calciatore iraniano non verrà ignorata.

Nuove possibilità da Serie B, occhi su Laurienté

In questo scenario, secondo Inter Live, un’opportunità che potrebbe concretizzarsi riguarda Armand Laurienté, giovane attaccante del Sassuolo che sta facendo parlare di sé in Serie B. Il giocatore ha già messo a segno 13 gol e 5 assist in 24 partite di campionato grazie alla sua velocità e abilità nell’uno contro uno, qualità che lo rendono ideale per entrare a partita in corso o per fare la differenza nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. Nonostante le difficoltà economiche e le richieste elevate del Sassuolo, l’Inter potrebbe tentare di acquistarlo per una cifra che non superi i 10 milioni di euro. Se le condizioni dovessero rivelarsi favorevoli, Laurienté potrebbe diventare una delle soluzioni più interessanti per il reparto offensivo nerazzurro.

