L’Inter ha già deciso il primo acquisto, ma il colpo potrebbe sfumare senza uno sconto

Il primo acquisto dell’Inter per la prossima stagione è praticamente deciso, ma una trattativa ancora in sospeso potrebbe cambiare tutto.

L’Inter è pronta a lottare per il titolo fino alla fine, ma lo sguardo dei dirigenti è già rivolto anche al futuro. Marotta e Ausilio, con l’avallo della proprietà, hanno in mente un mercato ambizioso, con l’obiettivo di rinforzare una squadra che ha bisogno di nuovi impulsi per competere ai massimi livelli anche in Europa. Un calciomercato che potrebbe portare volti nuovi, ma anche qualche cessione: il presidente ieri ha candidamente svelato tutte le intenzioni dell’Inter.

Attacco e difesa: le priorità del mercato nerazzurro

In attacco, Inzaghi ha bisogno di rinforzi, in particolare dopo le partenze già sicure di Arnautovic e Correa, e con il futuro incerto di Taremi, che non ha ancora convinto a pieno. La ricerca è orientata verso due nuovi attaccanti, in grado di portare maggiore qualità e incisività. Anche in difesa, ci sono dei movimenti. Se il rinnovo di de Vrij non dovesse arrivare, la priorità diventa un centrale giovane per costruire una difesa solida per gli anni a venire.

Zalewski: l’affare già deciso con la Roma

Nel frattempo, l’Inter ha già in mente un obiettivo per rinforzare la rosa in estate: Nicola Zalewski. Il giovane laterale mancino, in prestito dalla Roma, ha già dimostrato di avere il talento e la personalità per giocare con continuità a Milano anche se dovrà stare ai box per un po’. Zalewski si è già rivelato determinante in più di un’occasione, soprattutto nel derby. Con la Roma è stata fissata una cifra di 6,5 milioni di euro per il riscatto, ma, secondo Inter Live, Marotta punta a un sconto. L’idea è quella di chiudere la trattativa a 5 milioni e le possibilità che l’affare vada in porto sono alte, visto che per i giallorossi l’esterno era quasi fuori rosa prima dell’approdo in nerazzurro.

