L’Inter punta su un giovane talento della Bundesliga: ma l’affare potrebbe dipendere da un dettaglio

L’Inter ha messo gli occhi su un talento giovane, ma c’è un dettaglio che potrebbe rallentare o addirittura bloccare l’affare.

Il calciomercato estivo sembra ancora lontano, ma l’Inter ha già messo in moto le sue strategie per la prossima stagione. Nonostante la concentrazione sia tutta o quasi sulle competizioni in corso, la dirigenza è al lavoro per definire gli obiettivi da portare a Milano nei prossimi mesi. Il centrocampo è una delle zone in cui i nerazzurri hanno intenzione di intervenire, con l’obiettivo di rafforzare il reparto e garantire maggiore solidità. Se il futuro di Frattesi resta ancora incerto, l’Inter potrebbe trovarsi a dover cercare il sostituto ideale per Mkhitaryan e, eventualmente, un nuovo mediano, qualora Asllani dovesse essere ceduto.

L’Inter si muove per un giovane talento della Bundesliga

Fra i nomi sul taccuino della dirigenza interista, spicca un giovane talento che sta facendo parlare molto di sé in Bundesliga. Si tratta, come riporta Inter Live, di Can Uzun, centrocampista dell’Eintracht Francoforte, classe 2004, che ha già esordito con la Nazionale turca. Nonostante la giovane età, Uzun sta guadagnando minuti importanti in campionato, grazie a un contributo di 4 gol e 1 assist in 15 partite di campionato. Le sue doti offensive e la visione di gioco non passano inosservate e hanno attirato l’attenzione di Simone Inzaghi, che lo vede come un potenziale rinforzo per il futuro centrocampo dell’Inter.

Un colpo conveniente, ma ancora in sospeso

Il talento di Uzun è indiscutibile, ma la trattativa potrebbe rivelarsi vantaggiosa per l’Inter in termini economici. La sua valutazione si attesta intorno ai 12 milioni di euro, cifra che risulta decisamente abbordabile per il club nerazzurro. Nonostante il suo crescente impatto, il ragazzo non ha ancora raggiunto il posto da titolare fisso con l’Eintracht, il che potrebbe giocare a favore dell’Inter. Marotta e Ausilio hanno intenzione di sfruttare questa opportunità, e puntano a chiudere un affare che, oltre a rinforzare la squadra, potrebbe rivelarsi una grande plusvalenza per il futuro.

Leggi l’articolo completo L’Inter punta su un giovane talento della Bundesliga: ma l’affare potrebbe dipendere da un dettaglio, su Notizie Inter.