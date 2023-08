Con le vittorie conseguite nelle prime due di campionato con Monza e Cagliari, l’Inter ha inanellato 2 clean sheet consecutivi

INTER E CLEAN SHEET- I nerazzurri infatti hanno vinto le prime due gare di un campionato di Serie A mantenendo la porta inviolata per la prima volta dal 2014/15. E, oltre ad essere l’unica senza subire reti in questo campionato, sono anche la squadra che ha segnato più gol al Cagliari in A (147) e nello specifico quella che ha realizzato più reti in trasferta all’Unipol Domus nella massima serie (14).

