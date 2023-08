Angelo Di Livio ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Cagliari, seconda consecutiva in campionato: le parole

L’ex giocatore Angelo Di Livio parla così a Rai Sport dell’Inter e della vittoria sul campo del Cagliari, la seconda consecutiva in campionato dopo il Monza.

CAGLIARI INTER- «L’Inter è una squadra che sta bene, è partita bene. Non era semplice a Cagliari perché loro giocavano la prima in casa. Sono usciti con grande personalità, hanno preso questa partita e l’hanno anche gestita. Mi meraviglia vedere Thuram giocare a calcio. Vero è che ancora non fa gol, ma fa un lavoro per la squadra incredibile».

L’articolo Di Livio e l’Inter: «Thuram è una meraviglia, squadra partita bene» proviene da Inter News 24.

