Dopo la netta vittoria per 0-2 sul campo del Cagliari, ecco le pagelle che il Corriere dello Sport scrive sull’Inter

S. Inzaghi (all.) 7,5 Quando il pallone gira con rapidità e precisione, l’Inter diventa quasi impossibile da fermare. Emerge tutta la qualità della rosa e secondo clean-sheet in due gare.

Sommer 6,5 Compie la sua prima vera parata da interista, bloccando la deviazione sotto misura di Azzi: così evita che la gara si riapra.

Darmian 6 Si fa saltare da Luvumbo e per poco non ci scappa il rigore. E’ l’unica sbavatura dentro la solita gara di sostanza.

De Vrij 6,5 Concede due colpi di testa a Pavoletti, per il resto sa come comandare la difesa.

Bastoni 6,5 Non si fa impensierire da Oristanio, anzi. Appoggiando costantemente la manovra, crea superiorità in mezzo al campo. Rischia il rigore su Lumvumbo.

Dumfries 7 La sua azione non è incessante come quella di Dimarco, ma azzecca il movimento sul suo gol: Thuram di allarga, lui si accentra e infilza Radunovic.

Cuadrado (26’ st) 6 Un paio di percussioni delle sue.

Barella 6,5 Giocare a Cagliari, per lui, è sempre un’emozione particolare. Ma la trasforma in positivo: aggressività e movimenti, compreso qualche taglio a sinistra.

Frattesi (26’ st) 6 Prova uno sfondamento, ma gli va male.

Calhanoglu 7 Si abbassa e trova sufficiente libertà per costruire. Sempre lucido, non soffre la posizione di Nandez.

Mkhitaryan 6,5 Sa sempre cosa fare, sfoderando tutta la sua tecnica, insieme alla tranquillità dei forti.

Sensi (27’ st) sv Debutta in campionato.

Dimarco 7 Condizione scintillante. Sforna cross a ripetizione, compreso l’assist-cioccolatino per il raddoppio di Lautaro.

Carlos Augusto (26’ st) 6 Dà fiato a Dimarco.

Lautaro 7 Bestia nera del Cagliari: 9 gare 9 gol. Potevano essere 10, ma il palo gli dice no. Si piazza spesso alle spalle di Thuram, spezzando la difesa rossoblù.

Thuram 7,5 Piedi dolcissimi e lo fa vedere subito. Costruisce il primo gol, trovando il corridoio perfetto per Dumfries (Dzeko non avrebbe saputo fare di meglio…) e avvia pure la fuga di Dimarco per il raddoppio.

Arnautovic (32’ st) sv Stavolta non c’è bisogno del suo assist.

