Dopo il mancato arrivo all’Inter, Lazar Samardzic ha segnato nel match tra Udinese e Salernitana: le parole

Salernitana-Udinese è terminata 1-1, e per i bianconeri ad andare in gol è stato Lazar Samardzic al 57′. Ecco le parole del centrocampista dopo il mancato approdo all’Inter:

LE PAROLE- «Io sono sempre concentrato e voglio aiutare sempre la squadra. Oggi ho aiutato con un gol, ma è mancata la vittoria. Sofferto per quanto accaduto con l’Inter? No, io sono concentrato qua, è inutile. Sono felice qua. E così anche stasera, come in ogni partita»

