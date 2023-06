Grandi manovre ci sono per quel che riguarda l’attacco nerazzurro: i dirigenti al momento lavorano sul fronte delle cessioni.

L’Inter in questi primi giorni di mercato si sta concentrando maggiormente sui movimenti in uscita: Inzaghi ha chiesto di non cedere l’ossatura della squadra ed in questo discorso rientra anche Onana.

Edin Dzeko

I papabili ad essere ceduti sono quindi Gosens e Correa visto che per Dumfries al momento non si registrano offerte; una sforbiciata al monte ingaggi poi ci sarà con qualche contratto che non verrà rinnovato. Dzeko è molto vicino ad accettare l’offerta del Fenerbahce mentre il Tucu ha rifiutato una proposta da un club turco: secondo il Corriere della Sera l’argentino vorrebbe restare all’Inter come quarta punta o almeno non cambiare paese.

L’articolo L’Inter lavora in uscita: Dzeko verso il Fenerbahce, Correa rifiuta la Turchia proviene da Notizie Inter.

