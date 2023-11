I nerazzurri molto probabilmente non interverranno sul mercato il prossimo inverno ma non per questo i dirigenti sono inoperosi in questa fase.

In attesa della gara di domani contro il Frosinone che servirà all’Inter per mantenere il primato in classifica e per allungare sul Milan fermato sul pareggio a Lecce, continuano ad emergere notizie di mercato.

Tutto rimandato

I nerazzurri difficilmente faranno operazioni in entrata a gennaio perché la squadra allestita da Marotta e Ausilio sta fornendo in campo le risposte che era lecito attendersi prima dell’inizio della stagione. Tutto può cambiare in caso di eventuali brutti infortuni, cosa che ovviamente nessuno si augura, ma va comunque ricordato che il budget anche in quel caso sarebbe nullo o quasi.

Vecchia fiamma

I dirigenti però non restano certo con le mani in mano: si cercano occasioni per il futuro e si iniziano a porre le basi per eventuali colpi a parametro zero. La Gazzetta dello Sport infatti evidenzia che i nerazzurri sono in maniera molto forte su Tiago Djaló del Lille: si tratta di un difensore portoghese che l’Inter voleva acquistare già a gennaio scorso nel caso in cui il Paris Saint Germain avesse voluto anticipare di 6 mesi l’arrivo di Milan Skriniar. Il difensore può arrivare a parametro zero ma su di lui ci sono anche Milan, Juve e Barcellona: al momento tra l’altro è fermo da marzo per la rottura del legamento crociato. L’Inter quindi cercherà di anticipare la concorrenza parlando con l’entourage del ragazzo sin dalle prossime settimane.

