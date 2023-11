I nodi stanno per venire al pettine per quanto riguarda il futuro societario del club nerazzurro: altre notizie potrebbero arrivare anche in tempi rapidi.

La stagione dell’Inter lato sportivo procede bene anche se siamo solamente alle battute iniziali; un’altra partita però si sta giocando fuori dal rettangolo verde e riguarda il futuro della proprietà.

La situazione

Steven Zhang e Suning in generale non può esportare denaro dalla Cina per immetterlo nel mondo del calcio a causa dei diktat del governo cinese: l’attuale proprietà dell’Inter deve restituire entro maggio 2024 un prestito fattogli dal fondo americano Oaktree di 275 milioni. Con gli interessi la cifra da pagare è arrivata a quota 350 milioni ma Zhang non ha ancora utilizzato gran parte del prestito; se non verrà restituita la somma, Oaktree assumerà il controllo del club.

La scelta di Zhang

L’attuale presidente vuole restarlo ancora a lungo e perciò sta cercando di rifinanziare il debito a tassi sostenibili per continuare a gestire il club. Zhang è aperto anche ad accettare partner di minoranza ma finora nessuno si è avvicinato; per quel che riguarda una cessione di tutto il pacchetto delle quote Suning chiede 1,3 miliardi di euro, cifra ritenuta eccessiva da tutti i potenziali compratori. La Gazzetta dello Sport oggi riferisce che per novità definitive bisognerà attendere al massimo 2 mesi: Zhang comunicherà la propria decisione su come intenderà far fronte al pagamento del debito entro Natale. La rosea afferma che anche in caso di cessione del club Zhang intende restare proprietario fine a fine stagione: l’obiettivo è quello di festeggiare la seconda stella.

