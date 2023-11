L’ex estremo difensore Ivano Bordon ha espresso il suo parere sulla lotta Scudetto e sulla crescita dei nerazzurri.

Ivano Bordon a TMW Radio ha parlato degli obiettivi che può raggiungere l’Inter; ecco le sue considerazioni. “In questo momento l’Inter mi sembra la più forte e quella più avvantaggiata. La Juventus è ancora lì. Si parla del gioco di Allegri ma è lì. Ha anche qualche giocatore che potrebbe tornare in buona condizione. Io in questo momento direi Inter e Juventus ma, per me, se il Milan ripete quello fatto con il PSG e gioca sereno può inserirsi”.

Marko Arnautovic

La forza dei nerazzurri ed il loro punto debole

“La mentalità quest’anno è quella di una squadra che è cosciente di quello che ha fatto lo scorso anno, sia in campionato che in coppa. Per me in Champions League l’altra sera ha giocato sapendo di avere una grande qualità e forza. La cosa che si spera è che i nerazzurri non abbiano infortuni in avanti perché ci potrebbero essere problemi senza Lautaro o Thuram. Arnautovic è un giocatore che può essere pronto all’evenienza, sperando non gli ricapiti un infortunio. Se ti manca una delle due punte titolari qualche difficoltà ci potrebbe essere anche se Arnautovic è un buon giocatore”.

La crescita del capitano

“Lautaro penso che sia migliorato nella personalità. Da quando è capitano ha preso molta più consapevolezza. È uno dei giocatori più pericolosi sui palloni rasoterra che arrivano dalle fasce”.

