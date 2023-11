Difficilmente i nerazzurri interverranno sul mercato a gennaio anche se i dirigenti si faranno trovare pronti in caso di occasioni.

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW fa il punto sul mercato dell’Inter nel reparto di centrocampo; ecco le sue parole. “Anche l’Inter è in movimento. Gi obiettivi sono più per giugno che per l’inizio del nuovo anno. I nerazzurri guardano anche a centrocampo dove tra l’altro ci sono due giocatori in scadenza di contratto come Sensi e Klaassen”.

Le idee

“Negli ultimi tempi le attenzioni si sono indirizzate su Colpani. La sua crescita è evidente. Il suo ruolo naturale è quello di trequartista ma ha tutto per poter fare anche la mezzala. Il discorso è solo agli inizi ma l’Inter sta valutando in maniera concreta questa ipotesi. Nell’eventuale operazione con il Monza magari potrebbe inserire anche qualche contropartita tecnica. Resiste anche la candidatura di Soucek, che ha caratteristiche diverse ma una situazione contrattuale interessante (fino a giugno 2024) anche se il West Ham ha una clausola per allungare in maniera unilaterale fino al 2025″.

Le situazioni

Col Monza l’Inter ha ottimi rapporti come testimonia l’affare Carlos Augusto: Colpani però ha un contratto molto lungo con i brianzoli; l’idea dei nerazzurri è quella di fare un’operazione alla Frattesi, ovvero prestito con obbligo di riscatto con cash più contropartita/e. Si parlava di Francesco Pio Esposito o Gaetano Oristanio. Su Souchek tutto dipenderà dall’eventuale mancato rinnovo con West Ham; di sicuro dopo l’addio di Gagliardini all’Inter manca un centrocampista fisico.

