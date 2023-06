L’estremo difensore è in uscita dal club blucerchiato che è retrocesso in Serie B: i nerazzurri aspettano un’offerta per Onana.

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha parlato di Emil Audero in ottica Inter. “Uno dei profili seguiti in caso di addio del camerunese da Marotta e Ausilio è Trubin dello Shakhtar Donetsk”.

Andre Onana

“Oltre al portiere del club ucraino i dirigenti nerazzurri seguono anche Emil Audero, in uscita dalla Sampdoria dopo la retrocessione del club. L’Inter lo osserva, la Sampdoria lavora per trovare una sistemazione al suo numero uno. In caso di partenza, il sostituto lo ha già in casa: il nome è quello di Wladimiro Falcone, per il quale la Samp ha esercitato il controriscatto dal Lecce“.

