I nerazzurri non sono più costretti a realizzare il grosso incasso entro giugno per via dello strepitoso cammino in Champions League.

Tutti i discorsi relativi alla grossa cessione da realizzare vanno a farsi benedire per la felicità di tifosi e dirigenti dell’Inter: merito della Champions League e degli incassi da essa derivanti. Marotta e Ausilio quindi potranno decidere in completa libertà come comportarsi nella prossima sessione di mercato: è logico che se si vogliono fare acquisti necessariamente dovrà partire qualcuno.

Andre’ Onana

La politica societaria comunque non si discosterà da quella delle scorse stagioni, tradotto, se arriverà un’offerta ritenuta folle verrà accettata. Discorso valido, sottolinea la Gazzetta dello Sport, sopratutto per Andre Onana. Tutto sta nelle idee dei dirigenti: se penseranno che la prossima estate sarà il periodo in cui è possibile incassare il massimo possibile da una sua cessione, il camerunese saluterà.

