L’attaccante argentino potrebbe essere convocato per la prima di campionato e rientrare clamorosamente nel progetto nerazzurro, ma il mercato è ancora aperto.

L’Inter si sta concentrando sull’esordio in campionato che avverrà domani alle 18:30 a Marassi contro il Genoa; nel frattempo però il mercato è aperto e potrebbero esserci cambiamenti da un momento all’altro. Inzaghi in conferenza stampa ha indirettamente confermato che il reparto offensivo resterà così com’è, quindi anche con Joaquin Correa.

Nuova pretendente

Recentemente però è emerso che il Tucu, insieme a un altro giocatore argentino, Lucas Ocampos, è stato proposto al club di Monterrey, uno delle poche società del Nord America con la capacità finanziaria adeguata per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante. Questa notizia, diffusa dal giornalista Fernando Esquivel attraverso il proprio account X, sottolinea una fase di stallo nelle opportunità europee per Correa, con la pista che lo legava all’AEK ormai sfumata e l’assenza di offerte provenienti dal continente europeo.

Joaquin Correa

Trattative e valutazioni economiche

Le discussioni relative al possibile passaggio di Correa al Monterrey sembrano essere ancora in una fase di valutazione preliminare, con il club messicano che sta ponderando l’apertura ufficiale delle trattative. Tuttavia, secondo le indicazioni fornite, l’operazione di trasferimento verrebbe a costare tra i 6 e gli 8 milioni di dollari. Una cifra che, pur rientrando nelle possibilità economiche del Monterrey, richiede un’attenta valutazione sia sotto l’aspetto finanziario che tecnico. Da vedere poi se in caso di cessione i nerazzurri tornerebbero sul mercato in entrata.

