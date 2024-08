L’attaccante esterno italiano, accostato in passato anche ai nerazzurri, potrebbe riuscire a cambiare squadra prima della fine del mese.

In materia di calciomercato uno degli argomenti più caldi del momento riguarda il futuro di Federico Chiesa.

La delicata situazione di Chiesa alla Juventus

L’ex Fiorentina si ritrova in un momento chiave della sua carriera. Con la decisione della Juventus di relegarlo agli allenamenti con gli esuberi, le possibilità di una sua permanenza a Torino sembrano appese a un filo. La Juve, infatti, mira a risolvere al più presto il caso soprattuto per ragioni economiche: i bianconeri stanno cercando di evitare minusvalenze ma la cosa non è affatto semplice. Tutti sanno che il contratto di Chiesa scade nel 2025 e che le trattative di rinnovo con la Juventus sono andate male: i bianconeri hanno poche settimane per vendere il giocatore ricavando ancora qualche decina di milioni.

Daniele De Rossi

La novità

La Roma, sotto la guida tecnica di De Rossi, appare molto interessata all’acquisto di Chiesa. Il tecnico giallorosso, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe trascorso diverse ore al telefono con l’attaccante durante l’estate, esprimendo forte interesse. Nonostante qualche dubbio iniziale da parte del calciatore, attratto dalla possibilità di giocare in Champions League, la trattativa non è mai naufragata. Anzi, la partenza di Paulo Dybala (sembra poter accettare un’offerta araba da un momento all’altro) potrebbe riaprire definitivamente le porte a un trasferimento nella capitale, rendendo la Roma una soluzione prioritaria per Chiesa.

