I nerazzurri non hanno digerito l’ultima dichiarazione del tecnico bianconero ma stamattina l’omologo interista ha glissato.

L’Inter è in Arabia Saudita e domani si giocherà l’accesso alla finale di SuperCoppa italiana contro la Lazio in partita secca.

Scontro “internazionale”

I nerazzurri sono arrivati ieri sera in terra straniera, allo stesso tempo in Italia andava in scena Juventus-Sassuolo con i bianconeri che vincevano contro la squadra di Dionisi riportandosi a sole 2 lunghezze dalla capolista. Nel post gara Massimiliano Allegri ha pronunciato una frase “È come giocare a guardie e ladri, uguale! I ladri scappano e le guardie rincorrono…” che secondo la Gazzetta dello Sport ha creato non poco scontento in casa Inter.

Allegri Massimiliano

La reazione

I nerazzurri ufficialmente hanno lasciato cadere nel vuoto queste dichiarazioni ritenute poco eleganti perché concentrati esclusivamente sulla competizione che inizierà stasera con Napoli-Fiorentina ma è possibile che la prossima settimana qualche schermaglia di risposta ci sia. Magari con un’altra metafora alla Marotta; d’altronde sono ormai mesi che i due club si sfidano a parole e la sensazione è che si andrà avanti ancora per molto così. Inzaghi in conferenza stampa stamattina a precisa domanda ha voluto rispondere solamente così: “Ho sentito e letto qualcosa, penso sia una normale dialettica del mondo del calcio. È tanti anni che ci sono dentro e lo conosco“. Altro fattore da considerare nella lotta Scudetto è il fatto che il prossimo week end la Juventus potrebbe volare in testa alla classifica perché l’Inter non giocherà la propria gara di campionato: la recupererà dopo lo scontro diretto del 4 febbraio.

