I nerazzurri vogliono subito tappare la falla nella rosa derivante dal lungo stop di Cuadrado; dal Belgio arrivano segnali favorevoli.

L’Inter ha deciso, come vi raccontiamo da tempo, che l’obiettivo numero uno per sostituire Juan Cuadrado è Tajon Buchanan. Il colombiano si è operato la settimana scorsa e starà fuori tra i 3 ed i 4 mesi.

Il profilo

Esterno canadese di 24 anni che ha collezionato 10 presenze da titolare nel Club Brugge salvo poi non essere più convocato nelle ultime due gare, segno che qualcosa sta accadendo in ottica mercato. L’Inter lo segue da più di un anno e lo avrebbe anche comprato l’anno scorso se Dumfries fosse stato ceduto in Inghilterra come si vociferava. Sky Sport lo descrive come una via di mezzo tra l’olandese ed il colombiano: ovvero ha più tecnica dell’olandese e più fisico dell’ex Juventus. La sua dote principale è la velocità, potrebbe essere il primo canadese ad indossare la maglia dell’Inter.

Denzel Dumfries

La trattativa

Il sito dell’emittente televisiva succitata riporta che i nerazzurri sono vicini all’accordo col Club Brugge: il prezzo del giocatore è sceso molto negli ultimi mesi perché Buchanan ha fatto capire di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2025. I nerazzurri sono pronti ad un’operazione alla Gosens, ovvero in prestito con obbligo di riscatto: si tratta sulla formula ma anche sulle cifre, i nerazzurri cercano un accordo per poco meno di 10 milioni di euro. C’è la concorrenza del Manchester City ma Marotta e Ausilio vorrebbero chiudere l’accordo entro il giorno della Befana.

