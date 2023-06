La situazione relativa al futuro dell’attaccante belga, che nel frattempo segna a ripetizione in nazionale, è ancora lontana da una conclusione.

Romelu Lukaku è tornato ad essere a tutti gli effetti un giocatore del Chelsea ma l’attaccante non ha nessuna intenzione di restare a Londra. I Blues stanno cercando di venderlo a titolo definitivo ma il belga vuole andare solamente all’Inter che può prenderlo solo in prestito.

Romelu Lukaku

Lukaku ne è ben consapevole e spingerà come fatto l’anno scorso, anche di più se necessario: il centravanti ha rifiutato anche una ricchissima offerta proveniente dall’Arabia Saudita. La Repubblica fa notare che un nuovo prestito alle condizioni simili rispetto alla passata stagione al Chelsea farebbe risparmiare in totale una cifra vicina ai 30 milioni di euro così ripartiti: 8 milioni l’offerta per il prestito oneroso e 22 milioni di ingaggio lordo da non pagare al belga.

L’articolo L’Inter non si arrende su Lukaku, al Chelsea un prestito bis converrebbe proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG