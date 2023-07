I nerazzurri molto probabilmente acquisteranno un secondo centrocampista dopo l’arrivo del neroverde; occorre sostituire Gagliardini.

L’Inter in queste ore sta risolvendo gli ultimi dettagli per l’acquisto di Davide Frattesi dal Sassuolo: negli ultimi 2 giorni c’è stata l’accelerata decisiva che ha messo fuorigioco la concorrenza. A fronte dell’ingresso del centrocampista della nazionale hanno lasciato però Milano Brozovic e Gagliardini; ai nerazzurri quindi serve un altro centrocampista.

Lazar Samardzic

Secondo Tuttosport l’obiettivo potrebbe essere Lazar Samardzic dell’Udinese che è valutato tra i 15 ed i 20 milioni. Francamente sembra difficile che l’Inter spenda altri soldi per una zona di campo in cui è già coperta; altre fonti infatti parlano dell’interesse per Roberto Pereyra che arriverebbe gratis visto che al momento non ha rinnovato proprio con l’Udinese.

