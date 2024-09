Il regista turco resta uno degli elementi più ambiti della rosa nerazzurra: arrivano nuove indiscrezioni di mercato.

L’Inter si prepara ad affrontare una successione di partite cruciali sia in campionato che in Champions League. Il ritorno di Lautaro Martinez (e non solo) arricchisce le opzioni in attacco di Simone Inzaghi, proprio in vista dei confronti con Monza, Manchester City e Milan. Anche Calhanoglu, tornato dagli impegni con la nazionale turca, si candida a ricoprire un ruolo da protagonista se non nel confronto con il Monza, almeno nelle prossime due.

Estate turbolenta

Nel corso della sessione estiva l’ex Milan ha rivelato di aver ricevuto numerose proposte per lasciare l’Inter, scegliendo però di mantenere un impegno solido con i colori nerazzurri. Il giocatore sottolinea il suo desiderio di continuare a giocare ad alti livelli, pur ammettendo che la decisione finale non spetta a lui. Le offerte ricevute, benché non menzionate esplicitamente, provenivano dal Bayern Monaco e da alcuni club arabi.

Ritorno di fiamma

La recente inclinazione dei club della Saudi Pro League a presentare offerte sempre più allettanti direttamente ai giocatori, piuttosto che ai club di appartenenza, segna un potenziale cambiamento nelle tattiche di mercato. Secondo Inter Live la prossima estate Calhanoglu potrebbe trovarsi al centro di trattative simili a quella che ha riguardato Paulo Dybala: ovvero il turco potrebbe ricevere un’offerta sostanzialmente molto elevata per il suo stipendio ma l’Inter non riceverebbe chissà che cifra per il cartellino. Si pensa che ai nerazzurri possa arrivare una proposta sui 20 milioni per la cessione del 31enne.

