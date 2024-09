La pausa delle nazionali volge al termine ma in questi giorni gli interrogativi degli allenatori sono tantissimi e riguardano le condizioni dei giocatori.

L’Inter accoglie nuovamente tutti i giocatori che nell’ultima settimana sono stati lontano, a lavoro con le rispettive nazionali.

Come affrontare il tour de force

I nerazzurri si avvicinano a un periodo particolarmente intenso e impegnativo: la programmazione dell’impiego dei giocatori diventa così una questione strategica cruciale per Inzaghi. In particolare, la decisione su come e quando impiegare Lautaro Martinez assume un’importanza notevole, vista la sua rilevanza tattica e lo stato di forma attuale. Dopo avere rappresentato l’Argentina in due incontri di qualificazione per i Mondiali del 2026, la condizione fisica dell’attaccante è sotto osservazione, sollevando dubbi su un suo utilizzo da titolare nella prossima sfida contro il Monza.

Lautaro Martinez

Il bivio

Il dilemma maggiore per l’allenatore dell’Inter ruota intorno alla scelta di schierare il capitano dall’inizio nell’imminente scontro con il Monza o riservarlo per gli impegni successivi contro avversari di calibro come Manchester City e Milan. Tale decisione è resa ancor più complessa considerando le straordinarie prestazioni di Martinez in passato contro il Monza: l’argentino ha lasciato il segno segnando due doppiette la scorsa stagione, una all’andata ed una al ritorno.

Il momento della scelta

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, esiste una palpabile attesa per il ritorno di Lautaro ad Appiano Gentile, momento in cui Inzaghi potrà valutare direttamente la condizione del suo attaccante. La decisione verrà presa solo dopo un’attenta riflessione sulle sue condizioni atletiche.

