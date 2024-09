I due club riterrebbero eccessivi i coti della ristrutturazione del Meazza ma sarebbero comunque intenzionati a procedere insieme.

La vicenda, intricatissima, riguardante il nuovo stadio di Inter e Milan si arricchisce di un nuovo capitolo; significativi gli aggiornamenti riportati oggi da La Repubblica. Dopo mesi di discussioni, speculazioni e cambi di direzione, le due squadre hanno deciso di unire le forze nella realizzazione di un nuovo impianto, mettendo da parte, almeno temporaneamente, i progetti individuali che avevano caratterizzato i dibattiti degli ultimi tempi.

Alleanza rinnovata

Questa decisione arriva dopo un periodo di incertezze durante il quale si era ipotizzata anche la possibilità di iniziative separate. La scelta di unire le forze rappresenta un significativo cambio di passo rispetto alle precedenti posizioni.

Alessandro Antonello

Opzioni sul tavolo e sfide da superare

Nonostante la decisione di procedere insieme, restano da definire i dettagli su quale progetto scegliere: secondo il quotidiano infatti è stata scartata l’ipotesi di ristrutturazione di San Siro col progetto di WeBuild. Un’idea che sembra aver guadagnato terreno è quella di realizzare un nuovo stadio nelle immediate vicinanze dell’attuale San Siro: confermato quindi che i due club abbiano l’intenzione di comprare lo stadio o averlo in concessione per moltissimi anni.

Ostacoli normativi e finanziari

Uno degli aspetti più complessi da risolvere riguarda la normativa vigente, che tuttavia sembra permettere lo sviluppo di progetti di questo tipo attraverso la nuova legge sugli stadi. Resta l’interrogativo se tale percorso sia fattibile non solo dal punto di vista legale ma anche da quello economico e politico, specialmente considerando le complessità legate al vincolo sul secondo anello dello stadio Meazza, una questione tutt’altro che semplice da aggirare.

