L’esterno olandese ha giocato molto poco in nerazzurro ma si è confermato in nazionale.

L’Inter si prepara al ritorno in campo in Serie A: la sfida contro il Monza è la prima di 3 gare molto impegnative e per questo motivo Inzaghi potrebbe effettuare diversi cambi di formazione. È atteso per esempio anche l’esordio dal primo minuto di Denzel Dumfries dopo un avvio di stagione trascorso maggiormente in panchina.

Il riscatto

Le prime giornate di campionato hanno visto un Dumfries non sempre preso in considerazione dall’allenatore nerazzurro. L’esclusione dal primo minuto nelle prime 3 gare della stagione non ha però scalfito la determinazione dell’esterno olandese, che rientra in Italia dopo una parentesi con la maglia della Nazionale. Dumfries ha dimostrato il suo valore anche fuori dai confini nazionali, fornendo prestazioni di rilievo sia contro la Bosnia che nel pareggio conseguito contro la Germania, incontro nel quale è anche andato a segno.

Denzel Justus Dumfries-Edin Dzeko

Prossimi obiettivi

Uno degli incroci più attesi è senza dubbio quello contro il Milan, evidenzia Tuttosport: il derby storicamente ha sempre visto Dumfries tra i protagonisti più vivaci. Il duello con Theo Hernandez promette scintille sia in campo che fuori. L’accesa rivalità tra i due, culminata con l’esposizione, da parte dell’ex PSV Eindhoven, di uno striscione provocatorio nei confronti dell’avversario durante i festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto, ha alimentato una narrazione che va oltre il semplice confronto atletico. Intanto, sulla questione contrattuale, l’esterno olandese è in attesa di concludere il rinnovo con l’Inter, segnale di un legame forte con il club e con il progetto tecnico nerazzurro.

