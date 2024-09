L’ex centrocampista del Sassuolo molto probabilmente troverà più spazio anche in nerazzurro nei prossimi giorni.

Il tema caldo in casa Inter durante questi giorni di pausa per le nazionali è stato l’impiego di Davide Frattesi. Simone Inzaghi si trova di fronte a un dilemma non di poco conto: come integrare al meglio nelle dinamiche di squadra i suoi giocatori, assicurando allo stesso tempo equilibrio e competitività?

La situazione

Frattesi, protagonista indiscusso con la maglia azzurra, si ritrova in una posizione paradossale all’Inter dove, nonostante le sue qualità, fatica a trovare continuità. L’inizio di stagione lo ha visto partire dalla panchina nelle prime partite, collezionando soltanto 53 minuti sul terreno di gioco in 3 presenze. Questo scarso utilizzo contrasta nettamente con le sue prestazioni in nazionale, dove ha brillato riuscendo a essere decisivo.

Davide Frattesi

Il contrasto con le prestazioni in azzurro

Con l’Italia, Frattesi ha dimostrato di poter ricoprire un ruolo chiave, sostituendo efficacemente Nicolò Barella, temporaneamente assente per un intervento. Nei 152 minuti giocati con la maglia azzurra, il centrocampista romano ha lasciato il segno segnando 2 reti e sfiorandone altre solo per colpa delle prodezze dei portieri avversari.

La Champions come possibile chiave di volta

La partecipazione dell’Inter alla Champions League potrebbe rivelarsi determinante per il futuro di Frattesi. Il Corriere dello Sport sottolinea che la massima competizione europea per club, con la sua fitta sequenza di impegni, potrebbe infatti offrire a Inzaghi l’opportunità di sfruttare tutta la rosa a sua disposizione, dando spazio a giocatori come Frattesi, che sono in cerca di riconferma e visibilità.

