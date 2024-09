L’ex attaccante Zvonimir Boban ha tessuto le lodi dei nerazzurri e detto la sua sul nuovo format della Champions League.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Zvonimir Boban che ha parlato di Champions League e non solo. “Nonostante questo formato sia nato per avere più introiti, fregandosene dei giocatori e del calendario già intasatissimo, mi piace e credo divertirà tanto. È stato votato prima del mio arrivo in Uefa. Io ho litigato con tanti per far ridurre le partite nei gruppi perché inizialmente ne erano previste dieci e per me non permettevano l’integrità della competizione visto che ci sono 4 fasce di squadre come livello di forza. Alla fine sono state ridotte a otto”.

Le favorite

“Le solite due: Real Madrid e Manchester City”.

Sulle italiane

“L’Inter ha dimostrato di poter competere con tutti, le altre non le vedo a questo livello. È assolutamente la favorita per lo Scudetto, è la più forte e completa”.

Davide Frattesi

Sul centrocampo nerazzurro

“Frattesi non è una vera mezzala e penso troverà meno spazio di Zielinski che è perfetto per il gioco di Inzaghi. Mkhitaryan sta facendo bene, ma è una seconda punta adattata a centrocampo”.

Lo status del Toro

“Lautaro è fortissimo, un giocatore vero. Non ce ne sono tanti cosi, ma deve ancora dimostrare le sue qualità ai più grandi livelli internazionali. Tradotto: dovrebbe essere decisivo nelle gare più importanti e diventare indispensabile per l’Argentina. Allora si potrà considerare come un vero fuoriclasse”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG