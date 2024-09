I nerazzurri, con un Palacios in più, tornano oggi agli ordini di Inzaghi per consolidare i loro meccanismi. Sarà una settimana importante

In un calcio moderno sempre più globale e ricco di impegni, le pause per le partite delle nazionali diventano momenti critici per gli allenatori di club, che si trovano a dover gestire l’assenza di molti giocatori chiave, impegnati con le rispettive nazionali. Questa situazione non è nuova per l’Inter, uno dei colossi del calcio italiano, che anche quest’anno, alla sosta di settembre, si conferma in testa alla classifica. Tuttavia, l’aspetto distintivo di questa pausa internazionale per i nerazzurri è rappresentato dal numero di giocatori partiti per gli impegni con le loro nazionali e da chi invece è rimasto a disposizione di Simone Inzaghi, mostrando una situazione leggermente diversa rispetto al passato.

Gestione della squadra in pausa internazionale

Nonostante l’Inter sia abituata a gestire numerose assenze durante le pause per le partite internazionali, questa volta l’allenatore Simone Inzaghi si trova in una condizione alquanto insolita: ha a disposizione una buona parte del suo gruppo, compresa la difesa quasi al completo, ad eccezione di Alessandro Bastoni, focalizzandosi sul lavoro con chi rimane. Questo scenario offre una preziosa opportunità per consolidare strategie e meccanismi di gioco, soprattutto con l’arrivo di nuovi acquisti come Tomas Palacios.

Preoccupazioni e opportunità

Una delle principali preoccupazioni riguarda la condizione fisica dei giocatori rimasti, in particolare dopo i recenti infortuni. In particolare, l’attenzione si concentra su Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, le cui condizioni dopo l’ultima partita sono sotto esame. La speranza è che le nazionali di Italia e Turchia gestiscano con cautela i due, evitando ulteriori complicazioni. Questo momento diventa quindi cruciale per valutare lo stato fisico dei giocatori e per prevenire possibili infortuni che potrebbero incidere negativamente sulla stagione dell’Inter.

Consolidamento della difesa

La difesa rappresenta il punto di forza nell’attuale configurazione della squadra disponibile per Inzaghi. Con la maggior parte dei titolari presenti, escluso Bastoni, l’allenatore ha l’opportunità di approfondire il lavoro su schemi difensivi e sulle sinergie tra i giocatori. La presenza dei difensori esterni Darmian e Carlos Augusto, insieme ai portieri Sommer e Martinez, permette di puntare a una maggiore solidità difensiva, già mostrata nelle prime partite della stagione.

Un momento critico da sfruttare

La pausa per le partite delle nazionali rappresenta quindi per l’Inter un momento di riflessione e lavoro, che potrebbe rivelarsi decisivo per il proseguo della stagione. La situazione peculiare di avere un numero ridotto di assenze offre a Inzaghi l’opportunità di sperimentare, integrare i nuovi acquisti e consolidare il gruppo. La sfida sarà quella di mantenere alta la concentrazione e ottimizzare il lavoro in campo, in vista della ripresa del campionato, dove l’Inter cercherà di confermare e costruire su un inizio di stagione promettente.

