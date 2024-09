L’esterno olandese è restato a Milano anche questa estate dopo molte voci che lo vedevano in uscita: ora però serve ratificare il rinnovo.

Denzel Dumfries è protagonista di una trattativa di rinnovo contrattuale con l’Inter che sembra ormai giunta agli ultimi dettagli. L’Inter ha sempre desiderato la sua permanenza anche se il suo stipendio non poteva andare oltre certi limiti.

La situazione

Le ultime indiscrezioni raccolte evidenziano che il giocatore olandese e il club milanese stanno definendo i termini per un prolungamento del contratto che attualmente ha scadenza fissata al 30 giugno 2025.

Aaron Wan Bissaka

La novità

Secondo FcInter1908.it, il nuovo accordo prevederebbe l’introduzione di una clausola rescissoria, calibrata in un range tra i 15 e i 20 milioni di euro, a protezione del club e del giocatore. Inoltre, il rinnovo porterebbe l’ingaggio del difensore a 4 milioni di euro a stagione, beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dal decreto crescita.

Il retroscena

Nel corso dell’ultimo mercato estivo, il nome di Dumfries è stato al centro di speculazioni e interessamenti, in particolare dal Manchester United, che avrebbe proposto uno scambio tra il difensore olandese e Aaron Wan-Bissaka. Tuttavia, nonostante l’interesse manifestato attraverso intermediari, l’Inter non ha mostrato apertura verso questa ipotesi, segno di quanto il giocatore sia considerato fondamentale per il progetto tecnico della squadra. Dumfries stesso ha espresso felicità e intenzione di continuare il proprio percorso con la maglia nerazzurra, chiudendo così le porte a possibili trasferimenti.

