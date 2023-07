Inzaghi ha ricevuto buone impressioni dalla terza amichevole della sua squadra.

La prima chance è per Lautaro Martinez che in seguito ad un corner manda fuori di testa. L’Al Nassr risponde con l’incornata di Talisca che esalta i riflessi di Stankovic. Al 23’ i sauditi passano in vantaggio con il lancio di Talisca che sorprende la difesa dell’Inter e trova Ghareeb che fa 1-0. Poco dopo il Toro non centra per pochi centimetri la porta con un diagonale di destro. Alla mezz’ora i sauditi si salvano per ben 3 volte in seguito ad un batti e ribatti. Al 44’ l’Inter pareggia con l’incursione vincente di Frattesi; 1-1 all’intervallo.

Lautaro Martinez

Inzaghi ne cambia 7 all’intervallo, dentro tra gli altri anche i nuovi acquisti Cuadrado e Thuram. In avvio di ripresa Asllani sfiora la rete in due occasioni; i nerazzurri continuano a macinare gioco e Lautaro pizzica la traversa di testa. Dopo l’ora di gioco il capitano si divora la palla del 2-1 calciando alto dall’interno dell’area. Tante occasioni ma nessun goal nella ripresa, la gara termina 1-1; l’1 agosto l’Inter tornerà in campo contro il Paris Saint Germain dell’ex Skriniar.

