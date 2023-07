Una super prestazione quella del portiere dell’Inter Stankovic: autore di una gara da protagonista contro l’Al Nassr

Stankovic tiene in piedi l’Inter e la porta al pareggio contro l’Al Nassr! Il giovane giocatore nerazzurro è stato assai protagonista oggi in Giappone.

Miracolo sulla conclusione di testa di Talisca: reattivo ad andare subito giù e parare la conclusione che sembrava destinata ad andare in rete. Certo, non può nulla sul gol di Ghareeb, lasciato colpevolmente solo dalla difesa nerazzurra. Menzione anche per la sua impostazione dal basso.

L’articolo Stankovic, protagonista durante Inter-Al Nassr: ecco com’è andata proviene da Inter News 24.

