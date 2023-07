Florian Balogun resta uno degli obiettivi principali per l’attacco dell’Inter. A spingere per il suo arrivo sarebbe un dirigente

L’Inter continua a restare in forte pressing su Florian Balogun. L’attaccante statunitense con cittadinanza inglese è l’obiettivo numero uno dei nerazzurri, i quali sono disposti ad investire la stessa cifra prevista per Romelu Lukaku (ovvero 35 milioni di euro più cinque di bonus).

Some riferisce Sport Mediaset, a spingere per l’arrivo del giocatore sarebbe in particolare Piero Ausilio, il direttore sportivo del club di Viale della Liberazione. Tuttavia l’Arsenal continua ad opporsi e chiedere una cifra superiore rispetto a quella finora offerta dal club nerazzurro.

L’articolo Balogun Inter, ecco chi è che sta spingendo per il suo arrivo in nerazzurro: le ultime proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG