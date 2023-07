Marcus Rohden, centrocampista ex Frosinone, ha scelto di trasferirsi in Turchia e firmare per il Karagumruk

Di seguito il comunicato del Karagumruk su Marcus Rohden. Il centrocampista era nel mirino di diversi club di Serie B come Bari e Reggiana.

COMUNICATO – Abbiamo ingaggiato il centrocampista della nazionale svedese Marcus Rohdén per 2 anni. Diamo il benvenuto a Marcus Rohdén, che ha vinto 18 volte la maglia della nazionale svedese A, a Karagümrük e gli auguriamo successo nella nuova stagione. Marcus Christer Rohdén, nato a Värnamo l’11 maggio 1991, è cresciuto nel settore giovanile dell’Elfsborg, club con cui si è anche affermato tra i professionisti e che ha lasciato nel 2016 per approdare in Italia, a Crotone. Dopo tre stagioni in Calabria si è trasferito a Frosinone, collezionando in totale 60 presenze in Serie A e 146 in Serie B, oltre a otto in Coppa Italia, e mettendo a segno 16 reti (più 22 assist). Lo scorso 30 giugno si è svincolato e, nonostante le offerte dallo Stivale, adesso inizia una nuova tappa della carriera.

