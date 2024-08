I nerazzurri non vogliono spendere soldi per un giocatore che potrebbe svincolarsi tra qualche mese.

Continua a far molto rumore l’ipotesi, per la verità neanche troppo plausibile ormai, di un possibile approdo all’Inter di Federico Chiesa. La situazione dell’attaccante, pezzo pregiato del mercato, suscita curiosità e speculazioni.

La situazione

Federico Chiesa sembra essere al centro di un intricato scenario di mercato che vede coinvolta l’Inter e non solo. L’italiano ha il contratto in scadenza con la Juventus e nessuna voglia di rinnovarlo: il club bianconero intende cederlo ora per non perderlo a costo zero in vista della prossima stagione.

Giuseppe Marotta

La volontà dei nerazzurri

Il giornalista Fabrizio Biasin in un video sul canale YouTube di IoTifoInter ha fatto il punto sull’interesse dell’Inter. Il club nerazzurro sembra al momento escludere la possibilità di un suo ingaggio. Le ragioni di questa scelta sono molteplici e non si limitano a una semplice questione di spazio nella rosa. Da un punto di vista economico, l’Inter non sembra incline a investire una somma considerevole per un giocatore che, nel caso non rinnovi il suo contratto, potrebbe essere disponibile a parametro zero già nel prossimo anno. La volontà di non spendere cifre nell’ordine dei 10-15 milioni per un trasferimento immediato sembra essere uno dei fulcri della decisione del club.

Scenari futuri

Nonostante la posizione attuale, non mancano stati di contatto tra le parti. Chiesa, infatti, gradirebbe eccome un trasferimento a Milano, ma al momento esistono ostacoli non indifferenti legati a questioni contrattuali e di spazio all’interno della squadra. La porta, tuttavia, non sembra completamente chiusa per il futuro. Una possibile acquisizione a costo zero, qualora il giocatore non rinnovasse con la sua attuale squadra, sarebbe un’ipotesi per l’Inter; chiosa Biasin.

