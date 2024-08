I dirigenti rossoneri fra qualche giorno potranno dedicarsi ai prolungamenti dei vincoli che legano portiere e terzino sinistro al club meneghino.

Per il Milan la questione dei rinnovi contrattuali di Mike Maignan e Theo Hernandez si posiziona al centro dell’attenzione.

La situazione

Al centro della scena troviamo due pezzi da novanta del panorama calcistico attuale: il portiere ed il terzino sinistro sono pezzi fondamentali della nazionale francese guidata da Didier Deschamps ed anche in quanto tali sono ambiti da numerosi club europei. La richiesta dei giocatori è chiara: un sostanzioso aumento d’ingaggio che raggiunga cifre nell’ordine dei 7-8 milioni di euro. Una richiesta che, sebbene richieda un notevole sforzo economico, sembra rientrare nelle possibilità del club milanese, pronto ad affrontare la questione con la necessaria tranquillità, possibilmente al termine del periodo di calciomercato.

Theo Hernandez e Mike Maignan

Il piano

Il fatto che entrambi i giocatori abbiano contratti in scadenza nel 2026 fornisce al Milan un margine non indifferente. Tuttavia, la dirigenza è consapevole che procrastinare eccessivamente potrebbe esporli al rischio di perdere due pilastri fondamentali, soprattutto di fronte all’interesse manifestato da grandi club europei. Nonostante questo, secondo il Corriere dello Sport, l’ottimismo sembra regnare sovrano ed è alimentato dalla volontà di Theo Hernandez di continuare a vestire la maglia rossonera e da una possibile soluzione al nodo relativo all’ingaggio di Maignan; anche l’estremo difensore sarebbe più che felice di continuare la sua carriera in rossonero.

