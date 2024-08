Si avvicina la data del sorteggio della nuova Champions League: ci saranno almeno due gare in più per i rossoneri.

L’entusiasmo che circonda le partite casalinghe del girone di UEFA Champions League è sempre palpabile tra i tifosi. Il Milan ha introdotto il Champions Pack, un pacchetto che offre ai sostenitori la possibilità di assicurarsi un posto per vivere l’adrenalina di tutte le gare casalinghe della massima competizione europea per club da vicino.

La prima fase esclusiva

Il processo di vendita del Champions Pack è strutturato per premiare la lealtà e il supporto degli abbonati di lungo corso. Inizialmente, la vendita è aperta esclusivamente agli abbonati alla stagione 2024/25 e a coloro che hanno mantenuto l’abbonamento per le 3 stagioni precedenti. Questa fase iniziale (dal 16 agosto fino alle 23:50 di oggi, 21) permette ai tifosi più fedeli di confermare il medesimo posto scelto per l’abbonamento di Serie A della stagione 2024/25, assicurandosi così la migliore esperienza possibile.

Champions League

Le altre fasi

In seguito, precisamente dal 23 al 26 agosto, la vendita viene estesa anche agli abbonati delle 2 stagioni precedenti, dando loro la possibilità di scegliere un posto tra quelli rimasti disponibili dopo la fase iniziale. L’ultima fase, dal 27 al 29 agosto, tutti gli abbonati alla Serie A di questa stagione hanno l’opportunità di accedere all’acquisto del Champions Pack.

Politica di cedibilità e importanza della CRN Card

Il Champions Pack include una politica di cedibilità che permette di trasferire le partite a altri titolari di CRN Card, fornendo flessibilità e mantenendo la sicurezza dell’evento. Il Champions Pack sarà caricato sulla CRN Card.

