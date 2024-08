I rossoneri secondo le ultime indiscrezioni non dovrebbero comprare un altro centravanti, il vice dello spagnolo dovrebbe essere Jovic.

La Roma in questa estate sta vivendo una fase di profondo rinnovamento sotto la guida di Daniele De Rossi e del direttore sportivo Ghisolfi. Questa trasformazione, che sembra delineare un nuovo corso per il futuro del club capitolino, ha messo in moto una serie di cambiamenti significativi per quanto riguarda la gestione della squadra, non ultimo la decisione di ridurre il numero di giocatori per ottimizzare sia gli aspetti economici che quelli legati alle prestazioni sul campo. La cosa potrebbe riguardare indirettamente anche il Milan.

Il risanamento

L’obiettivo è duplice: migliorare l’efficienza finanziaria riducendo il monte ingaggi e, allo stesso tempo, creare un gruppo più compatto e gestibile. Questa scelta rappresenta una netta discontinuità rispetto alle politiche adottate negli anni passati, quando la tendenza era quella di mantenere un numero elevato di giocatori.

Tammy Abraham

Il caso Tammy Abraham

In questo contesto, l’arrivo di Dovbyk ha ridefinito ulteriormente le gerarchie all’interno del reparto offensivo dei giallorossi, rendendo la permanenza di Tammy Abraham un punto interrogativo. L’attaccante si ritrova ora in una posizione complicata, in particolare per il suo ingaggio ritenuto eccessivo alla luce delle nuove politiche del club. Di conseguenza, la dirigenza sta valutando la possibilità di cederlo, sebbene al momento non sia stata ricevuta alcuna offerta ufficiale dai club della Ghisolfi.

L’interesse del Milan

La situazione del centravanti inglese ha suscitato l’interesse di diversi club, tra cui spicca il Milan. Tuttavia, le recenti dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic hanno sembrato ridimensionare questa opzione, lasciando aperti vari scenari sul futuro dell’attaccante. I rossoneri non sembrano più di tanto intenzionati a comprare un altro attaccante anche se la rosa potrebbe averne bisogno: l’infortunio di Alvaro Morata è già un banco di prova importante per Fonseca.

