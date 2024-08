Il bordocampista di DAZN Tommaso Turci si è soffermato anche sulla gara non brillantissima dell’ala nigeriana.

Tommaso Turci ha parlato a MilanNews delle prestazioni di alcuni giocatori del Milan contro il Torino a cominciare da Malick Thiaw. “Io penso che nel corso di una carriera di un calciatore dei cali ci possano stare. L’importante è reagire. Il fatto che oggi al Milan non ci sia una linea difensiva titolare, mette qualche dubbio su tutto il reparto. La continuità, anche dal punto di vista delle scelte, è una cosa che dà fiducia ai giocatori. Mi aspetto delle risposte, soprattutto dal punto di vista della concentrazione. Lui deve tenere alta la tensione. Quando farà questo step, credo che diventerà un giocatore importante. Poi, sai, le occasioni nel Milan non sono tantissime se continui a sbagliare…”.

Davide Calabria

La gara di Chukwueze

“Sabato al secondo pallone sbagliato, quando c’è stato qualche mugugno di San Siro, è uscito dal gioco. Lui secondo me deve pensare solamente alla sua prestazione, non deve farsi condizionare da quello che c’è fuori. Se ci fai caso ha fatto un ottimo precampionato però a San Siro è diverso, deve alzare subito il livello, le aspettative sono alte”.

Sui i fischi a Calabria

“Francamente mi sono dispiaciuti per lui, perché è uno che dà sempre l’anima per questa maglia, ci mette la faccia, cerca sempre di fare del suo meglio, e si mette a disposizione. Siamo alla prima giornata, e bisogna pensare che è ancora calcio d’agosto. In un calcio ancora poco indicativo rispetto a quello che vedremo nei prossimi mesi, i fischi sono un po’ ingenerosi”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG