Il Milan potrebbe regalare a Fonseca altri due rinforzi a centrocampo. Manu Koné e Vos sono in cima alla lista ma occorre un incastro particolare.

Nel vibrante universo del calciomercato, il Milan si appresta ad arricchire il proprio centrocampo con l’intento di potenziare la squadra in vista della prossima stagione. In questi giorni ferventi di trattative e speculazioni, emergono i nomi di Manu Koné e Silvano Vos come possibili nuovi acquisti rossoneri, ognuno con un iter specifico da seguire per poter vestire la maglia del Diavolo.

Una strategia di mercato mirata

Il Milan, in quest’ultima fase del calciomercato estivo, si trova a valutare attentamente ogni mossa per rafforzare il proprio schieramento in campo, con un occhio di riguardo verso i centrocampisti. La strategia del club sembra orientata verso l’inserimento di elementi giovani e promettenti come Manu Koné e Silvano Vos, che potrebbero portare freschezza e dinamismo al centrocampo milanista.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Il caso Koné: un puzzle da completare

Manu Koné, gioiello francese del Borussia Mönchengladbach, rappresenta uno dei bersagli primari per il rinforzo del centrocampo rossonero. Tuttavia, il suo arrivo è legato alla partenza di tre giocatori stranieri dall’attuale rosa milanista, in ottemperanza al regolamento sulle liste. La cessione di Pierre Kalulu alla Juventus ha già parzialmente aperto questa porta, ma servirà fare spazio ulteriormente con le uscite di Yacine Adli e Ismaël Bennacer. La trattativa per Koné, quindi, procede parallela alle operazioni in uscita, con un continuo interscambio di informazioni tra il Milan e i rappresentanti del giocatore.

L’opzione Vos: un talento immediatamente tesserabile

Al contrario, Silvano Vos, talento emergente dell’Ajax e originario del Suriname, pare avere un percorso più diretto verso il Milan. Grazie alla sua giovane età, Vos rientra nella categoria ‘Under 22’, la quale consente al Milan di tesserarlo senza impattare sull’elenco dei giocatori extracomunitari. L’accordo col giocatore già esiste, e il dialogo in corso con l’Ajax mira a limare le richieste economiche per il suo cartellino, attualmente stimate intorno ai 9-10 milioni di euro. La sua eventuale integrazione nella squadra rossonera sarebbe, dunque, non solo una scommessa sul futuro, ma un’aggiunta immediatamente fruibile.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG